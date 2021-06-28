Храм на Долгоозерной в Петербурге пошел трещинами спустя полгода после открытия

Новый Собор Сошествия Святого Духа на Апостолов в Петербурге покрылся трещинами / Фото: ВК "Соседи СПЧ ● Приморский район"

Огромный храм, возведенный на Долгоозерной улице в Санкт-Петербурге пошел трещинами. В понедельник, 28 июня 2021 года, жительница Приморского района города поделилась в социальной сети фотографиями Собора Сошествия Святого Духа на Апостолов. Здание начало принимать прихожан чуть более полугода назад, однако уже стало приходить в негодный вид.

- Колонны и стены храма покрылись трещинами. А огромная золотисто-бежевая дверь покрылась синими разводами. Вероятно, она отсырела, - рассказала жительница Приморского района.

Массивная дверь покрылась синими разводами / Фото: ВК "Соседи СПЧ ● Приморский район"

Собор был введен в эксплуатацию в декабре 2020 года. Строительство велось на пожертвования и началось еще в 2013 году.

Появлению храма были рады далеко не все местные жители, так как он расположился в сквере рядом с жилыми домами.

- Лучше бы роддом построили или бассейн, - высказали мнение некоторые.