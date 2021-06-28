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Общество28 июня 2021 12:33

Более 200 "кубов" мусора вывезли из центра Петербурга после "Алых парусов"

Только с Дворцовой площади было убрано 40 кубометров
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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После "Алых парусов" из центра Петербурга вывезли более 200 кубов мусора

После "Алых парусов" из центра Петербурга вывезли более 200 кубов мусора

Фото: Артем КИЛЬКИН

После проведения "Алых парусов" из центра Санкт-Петербурга было вывезено 215 кубометров мусора. Только на Дворцовой площади дорожные службы собрали порядка 40 кубов. Об этом в понедельник, 28 июня 2021 года, рассказали в комитете по благоустройству.

- Большую часть отходов составили пластиковые бутылки из-под воды, - пояснили в Смольном.

Всего за прошлую неделю, с 21 по 27 июня, с городских улиц было собрано и вывезено более 1,3 тысячи кубов мусора и 1,7 тысяч тонн смета. Ежедневно улицы приводили в порядок более 500 единиц техники и около 900 работников ручного труда, ночью – почти 450 машин и свыше 200 дворников.

Также в садах и парках каждый день работали около 750 специалистов. Они занимались не только уборкой, но и посадкой растений.

В понедельник улицы Северной столицы чистят и моют 498 машин и 933 работника ручной уборки.