79 пар сыграли свадьбы в День молодежи в Петербурге

79 пар зарегистрировали брак в День молодежи в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В воскресенье, 27 июня 2021 года, в России прошел День молодежи. В этот праздник 79 пар решили сыграть свадьбы в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в комитете по делам записи актов гражданского состояния.

- Регистрация браков проводилась в трех Дворцах бракосочетания – во Дворце № 1 на Английской набережной, дом 28, во Дворце № 2 на Фурштатской улице, дом 52, и во Дворце № 3 в городе Пушкин, - пояснили в Смольном.

В связи с тем, что лето - очень популярное время для свадеб, комитет принял решение продлить часы работы Дворцов бракосочетания № 1 и № 2 до 23 часов 20 минут. Благодаря этому большее количество молодоженов смогли отпраздновать создание семьи в теплые летние дни.

Напомним, что зарегистрировать брак в органах ЗАГС Санкт-Петербурга по воскресеньям можно только в трех Дворцах бракосочетания. Остальные ЗАГСы работают со вторника по субботу.