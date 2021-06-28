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Авто28 июня 2021 12:51

С 29 июня в Петербурге меняются правила наказания за парковку под знаком

Теперь штрафовать и эвакуировать нарушителей будет не ГИБДД, а Смольный
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Полномочия по штрафам за парковку и эвакуации переходят Комитету по транспорту.

Полномочия по штрафам за парковку и эвакуации переходят Комитету по транспорту.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С 29 июня полномочия по работе с нарушителями правил парковки переходит от ГИБДД к Комитету по транспорту Петербурга. Это решение было анонсировано еще в марте, позднее В Смольном рассказали как система будет работать, а теперь - напомнили еще раз об изменениях в законе.

- Комитет будет контролировать нарушение правил в зонах действия дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена», 3.28 «Стоянка запрещена» с установленной дополнительной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор», - сообщает пресс-служба комитета.

И если полиция оформляла нарушение «вживую», то Смольный модернизировал процесс. По городу будут ездить машины и считывать номера машин -нарушителей. Потом владельцам по почте придут «письма счастья» - как при платной парковке.

Штраф за нарушение - 3000 рублей. Еще столько же придется отдать за услуги эвакуатора, если ее увезут на штраф-стоянку. Их в городе четыре.

Новые правила наказания за неправильную парковку вступают в силу в Петербурге с 29 июня
Видео: Комитет по транспорту СПб