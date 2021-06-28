Время работы петербургских ЗАГСов увеличили на лето

Петербургские ЗАГСы продлили время работы на лето Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Лето в Санкт-Петербурге - время свадеб. Большое количество пар хочет заключить брак и устроить праздник именно в теплое время, когда город цветет. В связи с этим комитет по делам записи актов гражданского состояния принял решение продлить часы работы ЗАГСов. Об этом в Смольном рассказали в понедельник, 28 июня 2021 года.

- Речь идет о Дворцах бракосочетания №1 на Английской набережной и №2 на Фурштатской улице. В летний период они будут работать до 23 часов 20 минут, а не до 21 часов, как обычно, - пояснили в комитете. - Данная мера позволила большему числу пар зарегистрироваться в торжественной обстановке в теплые летние дни.

Только за 27 июня в День молодежи в Петербурге было зарегистрировано 79 любящих пар.

Напомним, что зарегистрировать брак в органах ЗАГС Санкт-Петербурга по воскресеньям можно только в трех Дворцах бракосочетания. Отделы и Секторы ЗАГС принимают граждан еженедельно со вторника по субботу.