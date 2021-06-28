Суд взыскал деньги за разбитый под Мостом глупости грузовик

Хозяин отсудил у водителя деньги за ремонт разбитой под Мостом глупости машины. Фото: vk.com/foolsbridge

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес первое дело о ДТП под Мостом глупости. Иск подал владелец разбитого грузовика к водителю, не заметившему низкую балку. Результатом стал снесенный кузов машины. Хозяин авто требовал не только деньги на ремонт и упущенную выгоду, но моральный ущерб. Страдания от вида разбитой «ласточки» он оценил в 150 тысяч рублей.

- Истец рассказал, что 26.09.2019 он передал для однократного использования грузовой автомобиль Isuzu водителю. Тот столкнулся с мостом. Истец просил взыскать с ответчика стоимость затрат на восстановительный ремонт - 276 800 рублей, упущенную выгоду - 77 000 рублей, компенсацию морального вреда - 150 000 рублей, расходы по проведению оценки - 6 500 рублей, расходы по оплате госпошлины - 6 805 рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Водитель в суде заявил, что просто не учел высоты моста, что и послужило причиной аварии.

В итоге судья взыскал с виновника ДТП все затребованные деньги кроме суммы в 150 тысяч за моральный вред.

Напомним, что всего под Мостом глупости разбились 204 машины. С весны он закрыт из-за ремонта. Высоту проезда обещают увеличить до пяти метров.