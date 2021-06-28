Ливни и сильный ветер обрушатся на Петербург 29 июня

МЧС предупредило о ливнях в Петербурге 29 июня Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На смену аномальной жаре в Санкт-Петербург пришли похолодание и дожди. МЧС Северной столицы предупредило, что во вторник, 29 июня 2021 года, на город обрушится ливень, а также поднимется сильный ветер. При такой погоде следует принимать меры предосторожности.

- 29 июня в Петербурге ожидаются дожди, местами ливневые. Ветер северо-восточный, северный до 12 метров в секунду, - сообщили спасатели.

В МЧС напомнили, что при ливнях следует воздержаться от поездок по городу. Если же во время дождя человек все же оказался на улице, то лучше всего не спускаться в подземные переходы.

- Если сильный дождь застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд на обочину и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение, - добавили в МЧС.