Кошку, просидевшую пять дней в вентшахте, спасли в Петербурге

В Петербурге спасли кошку, 5 дней просидевшую в вентиляционной шахте / Фото: Кошкиспас

В Санкт-Петербурге спасли кошку, которая пять дней просидела в вентиляционной шахте. Жители одного из домов в Красном Селе пять дней слышали шебуршание и мяуканье, доносящееся с первого этажа. В итоге поняв, что какое-то животное попало в беду, позвонили в добровольческую организацию "Кошкиспас". Об этом спасатели рассказали в субботу, 26 июня 2021 года.

- В Красном Селе заявители на первом этаже 5 дней слышали кошку, которая скреблась в вентиляции. Нашим спасателям пришлось продолбить стенку, чтобы достать ее, - рассказали волонтеры.

Несчастная кошка, пытаясь выбраться из бетонной ловушки, полностью стерла все коготки на лапах.

Оказалось, что у кошки есть хозяйка, которая пять дней бегала по району, пытаясь найти свою любимицу. Обняв животное, женщина расплакалась от счастья.

Спасатели напомнили, что подобные случаи происходят из-за открытых вентшахт и посоветовали их всегда закрывать решетками.