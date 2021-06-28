Проспект Энгельса полностью перекроют из-за дорожного ремонта

Участок проспекта Энгельса закроют на ремонт. Фото: Яндекс.Карты

Жители Парнаса дождались: «убитый» участок проспекта Энгельса от улицы Михаила Дудина до улицы Николая Рубцова наконец-то начнут ремонтировать. Для этого движение по проспекту придется полностью перекрыть.

- С 23:00 28 июня до 06:00 29 июня полностью закрывается автомобильное движение на участке проспекта Энгельса от улицы Михаила Дудина (включая перекресток) до улицы Николая Рубцова. На проспекте будет проводиться укладка и стабилизация асфальтобетонного покрытия. Для выезда на КАД лучше воспользоваться проспектом Культуры и Выборгским шоссе, - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

А всего, до 18 июля, будет отремонтирован весь участок проспекта Энгельса от Парнасского путепровода до КАД. Здесь уложат новый асфальт и поменяют бордюрные камни.