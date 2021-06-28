Похороны экипажа вертолета Ми-8, разбившегося под Гатчиной, прошли в Ленобласти

В Ленобласти состоялась церемония прощания с экипажем вертолета Ми-8 / Фото: Росгвардия

В Ленинградской области в понедельник, 28 июня 2021 года, состоялись похороны членов экипажа вертолета Ми-8, потерпевшего крушение под Гатчиной. Трагедия произошла 24 июня возле деревни Корпикюля. Погибли три сотрудника Росгвардии. Траурная церемония прощания прошла в 33-й отдельной ордена Жукова бригаде оперативного назначения.

- Мы прощаемся с офицерами, которые были безгранично преданы избранному делу. Из жизни ушли настоящие мастера летной профессии. От имени личного состава округа соболезную родным погибших. Мы навсегда сохраним память о погибших в наших сердцах, - сказал командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков.

Проститься с летчиками пришли их родные и близкие, генералы и офицеры Росгвардии, военнослужащие, а также жители и руководство Ломоносовского района.

В знак памяти и скорби росгвардейцы возложили цветы к гробам погибших товарищей. Провожая к местам захоронения, почетный караул Северо-Западного округа Росгвардии отдал экипажу воинские почести.