Смольный опубликовал график эвакуации машин по новым правилам в Петербурге

Комтранс опубликовал график патрулирования улиц. Фото: Комитет по транспорту СПб

Комитет по транспорту Петербурга, которому с 29 июня переходят от ГИБДД полномочия по наказанию нарушителей парковки, опубликовал график мониторинга улиц. На них выйдут инспекторы и машины комитета, отслеживающие неправильно стоящие авто. Их будут эвакуировать.

- Обращаем внимание на график, по которому с 29 июня по 4 июля будет проходить патрулирование на улицах города. Во избежание штрафов рекомендуем быть особенно внимательными при размещении транспортных средств на дороге, - сообщает пресс-служба комитета.

Всего в списке несколько десятков улиц на севере, юге, центре города и на правом берегу Невы.

Напомним, что речь идет не о платной парковке, а о стоянке машин в принципе. Штрафы нарушителям будут выписываться автоматически (3000 рублей), а тем владельцам, чьи машины увезут на штрафстоянку, придется вдобавок заплатить еще столько же за услуги эвакуатора.