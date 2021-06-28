Гроза с градом и ураганный ветер обрушатся на Ленобласть 29 июня

Грозы накроют Ленобласти 29 июня Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ленинградскую область надвигается грозовой фронт. Во вторник, 29 июня 2021 года, на регион обрушатся сильные ливни вместе с градом, а ветер усилится до ураганного. Непогода будет бушевать в основном ночью, однако и днем некоторые районы будет заливать.

- 29 июня на территории Ленинградской области местами ожидаются ливни, грозы и град, ночью также сильные ливневые дожди, при грозах ветер 15-20 метров в секунду, днем порывы до 15 метров в секунду, - предупредили в региональном МЧС.

Температура воздуха при этом ночью опустится до 14-19 градусов тепла, нем поднимется до 20-25 градусов.

Непогода продолжит бушевать и 30 июня. Снова ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. При этом в области станет жарче - до плюс 27 градусов.