«Фольксваген» остался без крыши после ДТП на КАД

У "Фольксвагена" снесло крышу после ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Большая пробка собралась на внутренней стороне КАД в районе проспекта Косыгина из-за аварии. В ней белый «Фольксваген» с номерами Дагестана остался без крыши. Фото «кабриолета» в соцсетях публикуют случайные очевидцы.

- Авария на 47-м километре внутренней стороны КАД. Пробка от Ржевки, - пишут автомобилисты в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Подробности аварии, а также количество пострадавших неизвестны. Судя по фото, водитель машины, несмотря на ее серьезные повреждения, остался цел.

Пробка сохраняется на участке от Ржевского лесопарка, до развязки КАД на Янино и за нее. Длина затора превышает четыре километра.