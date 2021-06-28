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Здоровье28 июня 2021 15:23

90-летний Иван Краско собрался вакцинироваться от коронавируса

Актер уже переболел ковидом, но все равно хочет сделать прививку
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Иван Иванович решил привиться от коронавируса.

Иван Иванович решил привиться от коронавируса.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Актер Иван Краско тоже хочет привиться от коронавируса. 90-летняя звезда театра и кино еще в прошлом году переболел ковидом и высокий уровень антител, но все же решил пройти вакцинацию.

- Я понимаю, что польза от вакцинации есть, риски тоже есть, но чего уже бояться? Врач пока посоветовал отслеживать уровень антител. Вот жду, что он скажет, - рассказал Краско газете «Петербургский дневник».

Сейчас Иван Иванович, которому в сентябре стукнет 91 год, продолжает работать и выходить на сцену театра. Именно со спектакля его госпитализировали в октябре 2020 года, когда актер почувствовал себя плохо.

У него диагностировали коронавирус и 45-процентное поражение легких. Несмотря на почтенный возраст, Краско поправился. А помогала ему в этом бывшая жена Наталья Вяль, которая сидела у постели мужа.