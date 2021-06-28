Спасатели сняли с Исаакиевского собора туристку, которой стало плохо на высоте

Туристке стало плохо после подъема на колоннаду Исаакиевского собора. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургским спасателям пришлось подняться на колоннаду Исаакиевского собора, чтобы снять оттуда туристку. Женщина почувствовала себя плохо на 40-метровой высоте и не смогла спуститься вниз самостоятельно.

- По заявке от службы «03»:на колоннаде Исаакиевского собора женщине стало плохо. Для ее транспортировки в машину Скорой помощи к месту были направлены пожарно-спасательные подразделения, в частности, 78-метровый пожарный подъемник, - сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Петербургу.

Но в итоге подъемник не понадобился и спасатели вынесли пациентку с колоннады на носилках. Внизу ее уже ждала машина скорой помощи, на которой женщину и госпитализировали.

О ее состоянии ничего не сообщается.