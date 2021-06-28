11-летняя школьница пропала в Петербурге

В Петербурге ищут пропавшую 11-летнюю школьницу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят горожан помочь в поисках 11-летней школьницы, которая 25 июня ушла из дома и до сих пор не вернулась. С этого момента у родных нет никакой информации о девочке.

- 25 июня ушла из дома и не вернулась Зенукова Алина. Приметы: рост - 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета в белую футболку с нарисованными арбузами, серо-зеленые шорты и черные кроссовки. При себе был рюкзак, - сообщается в поисковой ориентировке.

По предварительным данным, последний раз ребенка видели в районе Ивановского карьера в компании другой девочки.

Всех, кто знает что-то о местонахождении девочки или может помочь в поисках, просят обращаться на номер горячей линии отряда «Лиза Алерт»: 8(800) 700-54-52. Либо по экстренному телефону 112.