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Происшествия28 июня 2021 16:06

11-летняя школьница пропала в Петербурге

Девочку уже трое суток ищут волонтеры и полиция
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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В Петербурге ищут пропавшую 11-летнюю школьницу.

В Петербурге ищут пропавшую 11-летнюю школьницу.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят горожан помочь в поисках 11-летней школьницы, которая 25 июня ушла из дома и до сих пор не вернулась. С этого момента у родных нет никакой информации о девочке.

- 25 июня ушла из дома и не вернулась Зенукова Алина. Приметы: рост - 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета в белую футболку с нарисованными арбузами, серо-зеленые шорты и черные кроссовки. При себе был рюкзак, - сообщается в поисковой ориентировке.

По предварительным данным, последний раз ребенка видели в районе Ивановского карьера в компании другой девочки.

Всех, кто знает что-то о местонахождении девочки или может помочь в поисках, просят обращаться на номер горячей линии отряда «Лиза Алерт»: 8(800) 700-54-52. Либо по экстренному телефону 112.