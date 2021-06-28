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Общество28 июня 2021 16:45

Двух футбольных фанатов оштрафовали за хулиганство на стадионе "Газпром Арена"

Сами болельщики отрицают, что нарушили правила поведения
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Футбольных фанатов оштрафовали за непристойное поведение на стадионе "Газпром Арена"

Футбольных фанатов оштрафовали за непристойное поведение на стадионе "Газпром Арена"

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник, 28 июня 2021 года, осудил двух футбольных болельщиков за нарушение правил поведения на стадионе во время матча. Инциденты произошли 24 апреля во время встречи "Зенит" - "Ротор" на "Газпром Арене".

- Первый мужчина выражался грубой нецензурной бранью в адрес других зрителей, контролера-распорядителя, приставал к нему, хватал за одержу и пихался локтями. Второй болельщик был на стадионе пьяным, чем оскорбил человеческое достоинство и общественную нравственность, - рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Однако оба мужчины вину отрицали. Первый заявил, что агрессии не проявлял, а в шутку подтолкнул стюарда в сторону лестницы. Второй пояснил, что пришел на стадион с семьей трезвым и от осведетельствования не отказывался.

Тем не менее суд назначил каждому по штрафу в размере 3 тысяч рублей.