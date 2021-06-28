ТЦ, кальянные и бар-караоке опечатали в Петербурге за нарушение противокоронавирусных мер

Антиковидные рейды прошли в 500 организациях Петербурга / Фото: ККИ

В Санкт-Петербурге прошла очередная серия антиковидных рейдов. С 21 по 25 июня 2021 года мероприятия прошли в 479 организациях и предприятиях в 13 районах города. Большинство кафе и точек торговли проверку прошли. Однако 80 из них оказались нарушителями.

- Проверки прошли в том числе в ТЦ "Элекра", "Манхеттен", "Ривер Хаус", "Южный", "Купеческий двор", а также ресторанах, автосервисах, парке аттракционов, хостелах, барах-караоке, кальянных и многих других местах, - сообщили в Смольном.

По итогам нарушения были выявлены в 80 организациях. За курение кальянов и нежелание надеть маску даже после предупреждения сотрудников ККИ, протоколы об административной ответственности составлены в отношении 19 граждан.

Кроме того, за жесткое нарушение правил были опечатаны один ТЦ, две кальянные и один бар-караоке.