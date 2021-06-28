"Ленфильм" оштрафовали за трещины на здании студии

Киностудию "Ленфильм" оштрафовали за трещины на фасадах
Фото: Александр ГЛУЗ
В Санкт-Петербурге в понедельник, 28 июня 2021 года, суд оштрафовал "Ленфильм" за плохое содержание зданий студии, расположенных на Каменоостровском проспекте. Дом 10 с его корпусами является объектом культурного наследия. Однако находятся не в самом лучшем виде. Нарушения были выявлены еще 9 июля 2020 года.
- По периметру всех зданий, входящих в состав объекта, наблюдаются сколы и трещины фасадов, атмосферные загрязнения, отшелушивание окрасочного слоя, деструкция отделочного слоя с обнажением кирпичной кладки, -пояснили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
В свою защиту "Ленфильм" пояснил, что киностудия находится в трудном материальном положении, несет убытки, поэтому не могла своевременно провести работы по сохранению объекта.
Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.