"Ленфильм" оштрафовали за трещины на здании студии

Киностудию "Ленфильм" оштрафовали за трещины на фасадах Фото: Александр ГЛУЗ

В Санкт-Петербурге в понедельник, 28 июня 2021 года, суд оштрафовал "Ленфильм" за плохое содержание зданий студии, расположенных на Каменоостровском проспекте. Дом 10 с его корпусами является объектом культурного наследия. Однако находятся не в самом лучшем виде. Нарушения были выявлены еще 9 июля 2020 года.

- По периметру всех зданий, входящих в состав объекта, наблюдаются сколы и трещины фасадов, атмосферные загрязнения, отшелушивание окрасочного слоя, деструкция отделочного слоя с обнажением кирпичной кладки, -пояснили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В свою защиту "Ленфильм" пояснил, что киностудия находится в трудном материальном положении, несет убытки, поэтому не могла своевременно провести работы по сохранению объекта.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.