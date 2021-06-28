Почти 300 финских болельщиков заболели коронавирусом после ЕВРО-2020 в Петербурге

Число заболевших коронавирусом финских болельщиков после ЕВРО-2020 в Петербурге увеличилось до 300 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших коронавирусом болельщиков из Финляндии, вернувшихся после ЕВРО-20202 из Санкт-Петербурга, увеличилось почти до 300 человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социального обеспечения страны (THL). Ранее зараженных было около 120 человек.

- Чтобы узнать возможное количество дальнейших заражений, потребуется немного больше времени. Конечно, мы надеемся, что если контактов удалось избежать, были проведены тесты и выполнены инструкции, дальнейшее заражение таким образом будет невозможно, - приводит слова главного врача THL Отто Хельве издание YLE.

Больше всего зараженных выявлено в Хельсинки, это порядка 202 инфицированных. Порядка 500 человек находятся на карантине.