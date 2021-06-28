Более 70 аварийных бригад приготовились спасать Петербург от последствий ливня

Бригады "Водоканала" приготовились спасать Петербург от последствий ливня Фото: Артем КИЛЬКИН

На смену жаре в Санкт-Петербург пришли дожди и грозы. МЧС предупреждает, что 29 июня 2021 года с 10:00 до 19:00 пройдут сильный ливень. Ожидается, что его интенсивность может превысить расчетные значения. В связи с этим на улицах города будут дежурить более 70 аварийных бригад.

- Для обеспечения бесперебойной работы ливневой канализации и устранения возможных скоплений воды в городе будут дежурить более 70 оснащенных водоотливной техникой аварийных бригад, - пояснили в "Водоканале".

Также предприятие уже подготовило сети и ключевые объекты водоотведения к ливням. Запущены насосы на станциях аэрации.

Особое внимание предприятие уделяет уделяет участкам, которые были определены как "уязвимые" к локальным подтоплениям - это перекресток Парашютной улицы и Маршала Новикова. Там установлена передвижная насосная станция.