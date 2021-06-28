Три дороги продлят в Приморском районе Петербурга

В Приморском районе Петербурга будут продлены три магистрали регионального значения Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Приморском районе Санкт-Петербурга продлят три дороги - магистрали регионального значения в микрорайоне Каменка: проспект Авиаконструкторов, Плесецкую и Планерную улицы. Решение об этом было принято в понедельник, 28 июня 2021 года, на совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

- Приморский район быстро застраивается. Заселяется много семей с детьми. Важно обеспечить транспортную доступность новых кварталов и организовать там движение общественного транспорта, - отметил губернатор.

Плесецкая улица увеличится от проспекта Авиаконструкторов до Планеркой. Авиаконструкторов продлят от Верхне-Каменской улицы до Плесецкой, также там проведут трамвайную линию. Планерная растянется от Глухарской улицы до реки Каменки. В общей сложности это более 2,7 километров.

Продление дорог связано с застройкой прилегающей территории жилыми домами.