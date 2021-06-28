В Петербурге оштрафовали директора школы, исключившего четырех учащихся за снюс

В Петербурге оштрафовали на 15 тысяч рублей директора школы, где исключили на время четверых учеников за подозрение в распространении снюса. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал на 15 тысяч рублей директора школы №452 в Колпинском районе за исключение четырех учащихся. На руководителя учебного заведения пожаловались родители детей из 6-го, 8-го и 4-го классов. По их словам, ребят отстранили от обучения из-за подозрения в распространении снюса на территории школы.

Директор же пояснила, что исключение учащихся носили временный характер, так сказать, поучительный. Как рассказывает женщина, соответствующие решения принимал малый педагогический совет, а не она лично. Официальная причина временного исключения – создание угрозы жизни других учеников.

- Все ученики младше 15 лет. Согласия на перевод на дистанционное образование родители не давали. За время отсутствия детей в школе, никто из педагогов учениками не интересовался. Суд посчитал недопустимым нарушение права на образование и назначил директору штраф в размере 15 тысяч рублей, подытожили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.