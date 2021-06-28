Суд Петербурга дал от 8,5 до 12 лет колонии членам банды таксистов-грабителей

В Санкт-Петербурге осудили четверых лжетакистов, которые грабили своих клиентов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге суд отправил в колонию строго режима четверых членов группировки таксистов-грабителей. Приятели Гурбанов, Гулиев, Агаев и Чубарев орудовали в городе с июня 2016 года по август 2017-го.

Как правило, «бомбилы» брали к себе на борт пьяных жителей и гостей города, которые искали попутку до дома, выходя из увеселительных заведений. В холодные периоды года злоумышленники специально включали печку в машине, чтобы их «клиенты» захотели пить. Далее водители вежливо предлагали испить водички из их бутылочки. Вот только туда заранее подмешивали снотворное, вследствие чего люди отключались, а лжетаксисты обирали их до последней нитки.

- Суд назначил наказание в виде лишения свободы: Гурбанову – 12 лет в ИК строгого режима; Гулиеву, Агаеву - 9 лет; Чубареву - 8,5 лет. Гражданские иски удовлетворены на сумму 1 585 663 рубля, – передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.