Губернатор Петербурга об «Алых парусах»: «Было важно дать надежду на лучшее выпускникам»

Беглов прокомментировал решение очно провести "Алые паруса" в 2021 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал прошедшие «Алые паруса». Напомним, в этом году праздник выпускников наконец-то состоялся в очном формате. Концерт на Дворцовой площади в итоге посетили около 40 тысяч бывших школьников. Все по традиции завершилось проходом брига «Россия» по Неве под аккомпанемент фейерверка.

- Наши ребята заслужили выпускной в очном формате. Мы дали им такую возможность. Прислушались к пожеланиям родительской общественности. Не стали лишать 40 тысяч человек праздника, который бывает только раз в жизни. Для нас было важно дать надежду на лучшее выпускникам 2021 года. И мы это сделали, - подчеркнул Беглов в обращении к горожанам на «Радио России».

Добавим, что на праздник выпускников в этом году не допускали сопровождающих, а только ребят и, за редким исключением, их учителей.