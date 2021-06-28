В торговых центрах Петербурга развернут дополнительные пункты вакцинации от коронавируса

В петербургских ТЦ вскоре откроют новые пункты вакцинации от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В торговых центрах Санкт-Петербурга вскоре развернут дополнительные пункты вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в ходе обращение к горожанам на «Радио России». По данным властей, после роста заболеваемости коронавирусом и рекордной смертности от инфекции, жители Северной столицы стали намного активнее прививаться.

- В прошлую пятницу мы вышли на уровень без малого 20 тысяч вакцинированных за сутки. Важно его поддерживать в ближайшие месяцы. Это даст нам возможность сбить третью волну коронавируса. Если вы до сих пор вы не сделали прививку, время пришло, - отметил губернатор.

Добавим, что за минувший день в городе привилось около 4 тысяч человек, из которых 3 тысячи – первым компонентом вакцины. Но это воскресенье, в выходные статистика всегда ниже будней.