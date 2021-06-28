Число коронавирусных коек в Петербурге увеличат до уровня минувшей зимы

В Петербурге собираются нарастить коечную мощность до уровня минувшей зимы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Санкт-Петербурга намерены увеличить количество коек в коронавирусных стационарах из-за непрекращающегося роста заболеваемости инфекцией. К тому же, напомним, в городе несколько раз фиксировали рекорды по числу смертности от «заразы» за сутки.

- Продолжается работа по развертыванию коечных мощностей до уровня минувшей зимы. Правительство Петербурга усиливает контроль за соблюдением санитарных норм на предприятиях и в организациях, - сообщил губернатор Александр Беглов о время эфира на «Радио России».

В общем, город активирует все мощности для противостояния коронавирусу. Например, возобновили волонтерскую деятельность добровольцы, подвозящие врачей на дом к больным. Да и жители Северной столицы вносят вклад в скорейшее окончание третьей волны пандемии – массово вакцинируются.