Комздрав Петербурга заявил о росте смертей от коронавируса среди молодежи

В Комздраве рассказали об отличиях третьей волны пандемии коронавируса в Петербурге от предыдущих двух. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Руководитель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил о росте смертности от коронавируса среди молодых людей. Глава Комздрава обозначил главные отличия протекания третьей волны пандемии от двух предыдущих. В этот раз заболеваемость инфекцией среди детей существенно ниже, чем ранее. А вот доля тяжелобольных пациентов в реанимации сравнима с зимней – примерно те же 22%.

- Болеют чаще более молодые жители города, это факт. Это 20-40 лет. Существенно чаще, чем в первую и вторую волны. К сожалению, приходится наблюдать, как значительное число пациентов данного возраста находится ИВЛ. К сожалению, нередко мы видим примеры, когда заболевание заканчивается фатально, - сообщил глава Комздрава в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Добавим, что «Комсомолка» поговорила с врачами из «красных зон» городских больниц, и они откровенно рассказали, что сейчас им намного тяжелее, чем в прошлые волны.