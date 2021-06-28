Петербуржец наткнулся на семейство лосей у Приозерского шоссе

Петербуржец снял на видео семейство лосей на Приозерском шоссе. Фото: vk.com/id.lozinskiy / Олег Лозинский

Житель Санкт-Петербурга Олег наткнулся на целое семейство лосей, которое вышло к дороге на Приозерском шоссе. Очевидец проезжал по трассе и заметил движение на обочине. Оказалось, это группа сохатых вышла из леса. Судя по видео с места событий, лосей там было минимум семь. Они молча провожали проезжающие машины и не совались в опасный участок.

- Это участок в пяти километрах от «Игора Драйв». Когда ехал, я увидел боковым зрением их и остановился. А после видео еще в двух местах по двое было, - рассказал «КП-Петербург» очевидец.

Добавим, что ранее в Росприроднадзоре пояснили, что в жаркую погоду лоси часто выходят из леса, чтобы хотя бы ненадолго передохнуть от надоедливых и кусачих насекомых.