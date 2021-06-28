«Жигули» улетели в дрифт и перевернулись на тротуаре Бассейной улицы в Петербурге

В Петербурге дрифтер на "Жигулях" перевернулся на Бассейной улице. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге водитель «Жигулей» улетел в дрифт, отчего машину перевернуло и выбросило на тротуар. Все произошло на Бассейной улице возле дома №45. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. Судя по записи, опубликованной в сообществе «Дорожный инспектор» во «Вконтакте», отечественная легковушка чуть не сбила пешехода на тротуаре. Прохожий мужчина чудом отскочил и избежал столкновения.

- Водитель, мужчина, не справился с управлением автомобиля ВАЗ и совершил опрокидывание. ДТП произошло около 14:05 на Бассейной улице, 45 в Московском районе, - пишет «Дорожный инспектор».

В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте» опубликовали фотографию с места происшествия. На ней видно, что у перевернутых «Жигулей» стоят трое молодых людей.