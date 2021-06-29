Завершены четырехдневные поиски 11-летней девочки, пропавшей в Санкт-Петербурге

В Петербурге завершили четырехдневные поиски 11-летней школьницы. Фото: "ЛизаАлерт"

В Санкт-Петербурге завершились поиски 11-летней девочки, пропавшей 25 июня. Родные быстро забили тревогу и сообщили о пропаже ребенка не только в полицию, но и волонтерам отряда «ЛизаАлерт». В итоге поиски школьницы, одетой в белую футболку с рисунками арбузов, затянулись на четыре дня. К счастью, все закончилось хорошо.

- Найдена благодаря совместной и слаженной работе добровольцев и сотрудников полиции. Жива. Спасибо всем за помощь! – уведомили в группе регионального отделения «ЛизаАлерт» во «Вконтакте», удалив ориентировку на девочку.

По традиции поисковики не раскрывают обстоятельства пропажи ребенка. Но все горожане в комментариях к новости все равно радуются, что девочка воссоединилась с семьей.