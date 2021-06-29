Петербуржцы восхищаются огненно-розовым закатом и двойной радугой

В Санкт-Петербурге понедельник, 28 июня, завершился огненно-розовым закатом. Фото: vk.com/spb_today

Жители Санкт-Петербурга публикуют в соцсетях массу фотографий красивейшего огненно-розового заката, который озарил небо Северной столицы поздним вечером 28 июня. Напомним, в городе и Ленобласти прошел дождь, который к концу дня обернулся радугой (местами даже двойной – Прим.ред).

Красоту наблюдали жители самых разных уголков города и Ленобласти. Фото: vk.com/spb_today

Основной площадкой для любования чудо-закатом стала группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», которая, в кои-то веки, отвлеклась от различных происшествий и криминала. Горожане пишут, что хотя бы на секунду, но замирали, глядя на небо, и забывали о проблемах насущных.

Не всем повезло увидеть двойную радугу, но зато закат не разочаровал. Фото: vk.com/spb_today

- Закат сегодня действительно потрясающий – пишет Алена.

- Это невероятно красиво, - отмечает Анастасия.

- Этой красоты много у каждого. Вряд ли кто мог удержаться, чтобы не сфотографировать закаты Финского залива и Питера. И каждый неповторим! – добавляет Сергей.

Хоть печатай и вешай в рамку. Фото: vk.com/spb_today

К слову, во вторник, 29 июня, в Санкт-Петербурге ожидают дожди и ливни.