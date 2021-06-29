Последние новости в Санкт-Петербурге на 29 июня 2021 года: Плато по заболеваемости коронавирусом и новая система штрафов за неправильную парковку

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 29 июня 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру вторника, 29 июня 2021 года. Пациентка Мариинской больницы сообщила, что к ней в палату попал торговец массажерами. В медучреждении проводят проверку после инцидента. Скорее всего, мужчина попал туда, сказав на пропускном пункте, что идет в морг. Врачи и другой персонал больницы, перепрофилированной под коронавирус, сейчас трудятся на износ, поэтому этот момент выпал из внимания.

Комздрав заявил о выходе на высокое плато по заболеваемости коронавирусом. Дальше резкого роста числа зараженных власти не ожидают. Тем временем «КП-Петербург» поговорила с врачами из «красных зон» городских больниц и они откровенно рассказали, что такой тяжелой нагрузки у них не было в предыдущие две волны пандемии. По ощущениям медиков, тяжелобольных стало намного больше.

В Петербурге начинает действовать новая система штрафов за неправильную парковку. Теперь право карать нарушителей дали комитету по транспорту. Ранее это делали сотрудники ГИБДД. В Смольном полагают, что изменение позволит навести порядок на улицах. «Комсомолка» разобралась, как и где сейчас забирать машину, если ее эвакуируют.

Наконец, в Северной столице наградили 17-летнего подростка, который спас мальчика, провалившегося под лед. Учащийся колледжа подполз к ребенку на четвереньках, но тоже провалился в воду. Однако парень не растерялся и доплыл вместе с тонущим мальчиком до толстого льда, а потом на помощь уже подоспели прохожие мужчины.