Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 июня 2021 8:32

Метрополитен подготовился к подтоплениям из-за ливня

Сильные дожди ожидаются в Петербурге 29 июня
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сильные дожди обещают в Петербурге во вторник.

Сильные дожди обещают в Петербурге во вторник.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские транспортники приготовились к возможным погодным неприятностям, которые обещают синоптики. Так, по прогнозу городского гидрометцентра, 29 июня ожидаются сильные дожди, местами ливневые, которые могут привести к подтоплениям. В частности, некоторых станций метро.

- Работники метрополитена подготовили переносные помпы на случай проникновения воды на станции. Также аварийные бригады подземки готовы и к другим нештатным ситуациям, - сообщает комитет по транспорту.

Кроме того, автобусные парки направили в «Водоканал» списки улиц, где общественный транспорт сталкивается с затоплением проезжей части. Там будут дежурить оперативные бригады «Водоканала».

На контроле и состояние дорог, по которым ходят трамваи и троллейбусы. Они не могут ехать вброд из-за угрозы замыкания электрооборудования. «Горэлектротранс» будет на прямой связи с «Водоканалом» и Комитетом по транспорту, где работает оперативный штаб.