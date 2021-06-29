Метрополитен подготовился к подтоплениям из-за ливня

Сильные дожди обещают в Петербурге во вторник. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские транспортники приготовились к возможным погодным неприятностям, которые обещают синоптики. Так, по прогнозу городского гидрометцентра, 29 июня ожидаются сильные дожди, местами ливневые, которые могут привести к подтоплениям. В частности, некоторых станций метро.

- Работники метрополитена подготовили переносные помпы на случай проникновения воды на станции. Также аварийные бригады подземки готовы и к другим нештатным ситуациям, - сообщает комитет по транспорту.

Кроме того, автобусные парки направили в «Водоканал» списки улиц, где общественный транспорт сталкивается с затоплением проезжей части. Там будут дежурить оперативные бригады «Водоканала».

На контроле и состояние дорог, по которым ходят трамваи и троллейбусы. Они не могут ехать вброд из-за угрозы замыкания электрооборудования. «Горэлектротранс» будет на прямой связи с «Водоканалом» и Комитетом по транспорту, где работает оперативный штаб.