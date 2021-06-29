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Происшествия29 июня 2021 9:00

Прокуратура начала проверку после ЧП с севшим на мель теплоходом со школьниками

Судно «Моя мечта» застряло на Неве у смольной набережной
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Теплоход сел на мель на Неве. Фото: vk.com/spb_today / Илья Громов

Теплоход сел на мель на Неве. Фото: vk.com/spb_today / Илья Громов

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после ЧП на Неве, где на мель сел прогулочный теплоход. На его борту было 85 человек, в основном - школьники в возрасте 16-18 лет.

- Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав несовершеннолетних пассажиров и безопасности при эксплуатации водного транспорта. Теплоход с мели снят, - сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что вызов в МЧС поступил в 4:25 утра 29 июня. На место, к Смольной набережной, прибыли катера ведомства и поисково-спасательной службы Петербурга.

Через 50 минут всех пассажиров - 78 человек и которых 63 оказались подростками - вывезли на берег. Там их уже ждали автобусы «Пасажиравтотранса». На борту теплохода осталось семь членов экипажа.

Пострадавших при ЧП нет, разлива топлива не произошло.

Теплоход со школьниками на борту сел на мель на Неве