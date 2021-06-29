Прокуратура начала проверку после ЧП с севшим на мель теплоходом со школьниками

Теплоход сел на мель на Неве. Фото: vk.com/spb_today / Илья Громов

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после ЧП на Неве, где на мель сел прогулочный теплоход. На его борту было 85 человек, в основном - школьники в возрасте 16-18 лет.

- Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав несовершеннолетних пассажиров и безопасности при эксплуатации водного транспорта. Теплоход с мели снят, - сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что вызов в МЧС поступил в 4:25 утра 29 июня. На место, к Смольной набережной, прибыли катера ведомства и поисково-спасательной службы Петербурга.

Через 50 минут всех пассажиров - 78 человек и которых 63 оказались подростками - вывезли на берег. Там их уже ждали автобусы «Пасажиравтотранса». На борту теплохода осталось семь членов экипажа.

Пострадавших при ЧП нет, разлива топлива не произошло.