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Происшествия29 июня 2021 9:55

Вор-«ключник» обокрал несколько квартир в Петербурге

Мигрант организовал мастерскую по изготовлению ключей у себя дома и при помощи их вскрывал чужие двери
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Вора-домушника поймали в Петербурге. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Вора-домушника поймали в Петербурге. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Петербургские полицейские задержали вора-домушника, который вскрывал чужие двери при помощи подбора ключей. Злоумышленник следил за квартирами, которые собирался обокрасть и сам изготавливал ключи в домашней мастерской.

- Прежде чем совершить кражу злоумышленник продолжительное время наблюдал за квартирой, определяя время отсутствия жильцов. Для этих целей он устанавливал незаметные метки на дверь, по которым отслеживал время их прихода и ухода. Как оказалось, изготовлением ключей злоумышленник занимался в своей квартире на проспекте Большевиков, оборудовав там мастерскую, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Оперативники поймали мужчина при выходе из квартиры на проспекте Авиаконструкторов. Из нее он вынес 88 тысячи рублей, фарфоровые статуэтки, ювелирные изделия, алкоголь и так далее.

Известно, что 51-летний домушник уже был судим за кражи и убийство. В отношении него возбуждено новое уголовное дело.

В Петербурге задержан серийный домушник
Видео: ГУ МВД по СПб