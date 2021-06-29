Малый бизнес обеспечивает треть бюджета Петербурга

В малом бизнесе занято 1,35 миллиона петербуржцев. Фото: Артем КИЛЬКИН

Малый бизнес обеспечивает треть всех поступлений в бюджет Петербурга. Об этом, на совещании городского правительства, заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Встреча была посвящена выполнению госпрограммы по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

- Малый бизнес – важнейший пласт экономики. В этой сфере трудятся 45% всех работающих петербуржцев. Только торговля обеспечивает рабочими местами 600 тысяч человек. Ее доля в налоговых отчислениях – более 20,5%, - отметил глава города.

Всего, по оценке специалистов, малый бизнес обеспечивает 33% поступлений в городской бюджет и 1 миллион 350 тысяч рабочих мест.

Губернатор отметил, что город также поддерживает предпринимателей. Только за последнее время — около 3,7 млрд рублей — было направлено в Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса.