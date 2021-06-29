Комитет по транспорту подготовил Петербург к сильному ливню

Смольный подготовил Петербург к надвигающемуся ливню Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Во вторник, 29 июня 2021 года, на Санкт-Петербург обрушится мощный ливень. Вполне возможно, что некоторые участки города будут подтоплены. В связи с этим комитет по транспорту заранее подготовился к встрече со стихией, чтобы общественный транспорт продолжал работать несмотря на возможные проблемы.

- Городские перевозчики направили в "Водоканал" списки улиц и перекрестков, где раньше общественный транспорт сталкивался с затоплением проезжей части. Также метрополитен подготовил переносные помпы, если вдруг вода начнет заливать вестибюли, - рассказали в Смольном.

Региональный центр управления транспортом (РЦУТ) благодаря системе видеонаблюдения "Безопасный город" будет в режиме реального времени отслеживать за ситуацией на городских магистралях.

Во время ливня наиболее уязвимы троллейбусы и трамваи, так как они не могут ездить по глубоким лужам из-за угрозы выхода из строя электрооборудования. Поэтому "Горэлектротранс" будет постоянно на связи с комитетом по энергетике и "Водоканалом".