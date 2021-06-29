Причиной ЧП с теплоходом на Неве стал отказ двигателя

Причиной посадки на мель стали проблемы с двигателем теплохода. Фото: СОЦСЕТИ

Представители Северо-Западной транспортной прокуратура назвали предварительную причину ЧП с теплоходом «Моя мечта», который утром 29 июня сел на мель на Неве в районе Смольной набережной. В этот момент на его борту находилось 85 человек, в том числе 63 школьника.

- По предварительным данным, теплоход следовал по реке Неве и напротив дома 42 на Смольной набережной сел на мель. На борту судна находились 85 человек, из них 63 несовершеннолетних. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено. По сообщению судоводителя, причиной происшествия является отказ двигателя судна, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Напомним, что сообщение о происшествии поступило в МЧС в 4:25. На место прибыли катера экстренного ведомства и поисково-спасательной службы Петербурга. Общими усилиями за 50 минут они сняли всех пассажиров с борта судна. Их разместили в автобусе, который пригнал «Пассажиравтотранс».

Экипаж остался на теплоходе, в 6:00 судно с мели сняли.