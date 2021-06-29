Умер Валентин Гудиевский, старейший вор в законе России по кличке Дэртэн

Умер Валентин Гудиевский, старейший вор в законе, известный как Дэртэн / Фото: "Прайм Крайм"

В Санкт-Петербурге на 84-м году жизни умер Валентин Гудиевский, старейший вор в законе России, известный как Дэртэн. Гудиевский скончался 28 июня 2021 года в 26-й городской больнице на Костюшко. Причиной смерти "Д`Артаньяна" криминального мира стал коронавирус.

- Смерть наступила в больнице, где вор находился в полувегетативном состоянии после перенесенного инсульта. Утром 28 июня Гудиевский был переведен в реанимацию, но врачи спасти его не смогли, - пишет издание "Прайм Крайм".

Д`Артаньян воровского мира родился в Ленинграде, пережил блокаду. За свою жизнь был семь раз судим за карманные кражи. Также он "гастролировал" по Европе, где также несколько раз попадал за решетку. Последний раз Валентин отсидел 10 месяцев в мюнхенской тюрьме.

От дел Гудиевский отошел из-за проблем со здоровьем, когда ему было уже за 70 лет.