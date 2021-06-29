Причина смерти Валентина Гудиевского, старейшего вора в законе по кличке Дэртэн

Названа причина смерти Валентина Гудиевского, известного в воровском мире как Дэртэн / Фото: "Прайм Крайм"

Названа причина смерти Валентина Гудиевского, старейшего вора в законе России. Криминальный авторитет по кличке Дэртэн умер 28 июня 2021 года в Санкт-Петербурге в больнице №26 на Костюшко в возрасте 83 лет. В медучреждении он находился после перенесенного инсульта, однако окончательно скончался от коронавируса.

- 27 июня обычно нормальная температура тела больного резко подскочила до 40. Только утром Валентин был доставлен в реанимацию, но удержать его душу в теле врачи оказались бессильны. По результатам проведенных тестов, причиной смерти был признан вирус COVID-19, - пишет издание "Прайм Крайм".

На данный момент о месте и времени прощания с вором в законе ничего не сообщается.

Валентин Гудиевский родился в Ленинграде 29 декабря 1937 года. Пережил блокаду. В общей сложности был судим 12 раз, в том числе в Чехии, однако там был в итоге оправдан.