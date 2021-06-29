В гостиницах Петербурга вакцинировано до 50% персонала

Власти Петербурга хотят продолжать принимать туристов и надеются на их сознательность. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Около половины персонала в гостиницах Петербурга имеют антитела или привиты от коронавируса. О ситуации в сфере гостеприимства на фоне пандемии рассказал председатель городского Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

- На настоящий момент сотрудники нашего Комитета сделали прививку или имеют подтвержденный иммунитет. В лучших гостиницах города показатель защищенности персонала уже выше 50%. Но сегодня этого мало! Сфера туризма должна полностью защитить себя и своих гостей, - отметил чиновник.

Корнеев заявил, что сейчас уровень вакцинации в индустрии гостеприимства Петербурга уже сейчас один из самых высоких. Но ответственность должны проявлять сами туристы, а также горожане.

- Сейчас мы на пороге тех самых важных решений, которые помогут всем нам справиться с инфекцией, грозящей оставить без работы людей и закрыть возможность жителям России и других стран путешествовать в один из самых красивых городов мира, - сообщил Корнеев, призвав всех вакцинироваться.