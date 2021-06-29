Тело пропавшей 17-летней девушки нашли в карьере в Ленобласти

17-летняя девушка утонула на карьере во Всеволожске. Фото: vk.com/acclo

Еще один человек погиб при купании в водоемах Ленинградской области. На этот раз трагедия произошла на карьере в микрорайоне Пугарево, что на окраине Всеволожска. 28 июня здесь пропала 17-летняя девушка. К сожалению, поиски завершились трагически.

- 28 июня в карьере около микрорайона Пугарево утонула девочка 17 лет. Спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург обнаружили тело ребенка, доставили на берег и передали сотрудникам полиции, - сообщает пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Увы, но это не единственная жертва жарких дней. На том же карьере несколькими днями ранее утонул 30-летний мужчина.

21 июня на карьере в Новом Токсово погибли сразу трое: два 22-летних парня и 20-летняя девушка. А 23 числа на карьере у поселка Таменгонт утонула 10-летняя девочка.

И это список далеко не полный. Спасатели еще раз призывают отдыхающих быть осторожными не заходить в воду в состоянии опьянения, не заплывать на глубину и ни в коем случае не оставлять без присмотра детей.