Автомобиль наехал на парня, выходящего из трамвая в Петербурге

Автомобиль наехал на пассажира, выходящего из трамвая в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге автомобилист не остановился перед трамваем и наехал на пассажира, выходящего из общественного транспорта. ЧП произошло в 11:35 часов вторника, 29 июня 2021 года, в Петроградском районе города. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы ДТП.

- Сегодня примерно в 11:35 рядом с улицей Чапаева, неизвестный наехал на ногу парня, который выходил из трамвая, - пояснили свидетели.

В итоге нога молодого человека оказалась прижата тяжелым автомобилем. Стали ли участники аварии вызывать на место карету скорой помощи и сотрудников ДПС, не сообщается.

В комментариях пользователи сети разделились на два "лагеря". Одни стали обвинять парня, который вышел из трамвая, не посмотрев по сторонам. Другие же напомнили, что по правилам ПДД, автомобиль обязан остановиться перед трамвайной остановкой, чтобы не случилось подобных происшествий.