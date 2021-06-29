Суд дал семь лет петербургскому пенсионеру, убившему жену после ссоры

Пенсионер получил срок за убийство жены. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Василеостровский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении пенсионера, который после ссоры убил свою жену. Усугубил семейные разборки алкоголь, под действием которого мужчина и схватился за нож.

- Суд установил: в ночь на 19 ноября 2020 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире, расположенной по адресу: улица Гаванская, дом 45, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, используя нож, нанес им не менее двух ударов в туловище и одного удара в шею потерпевшей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Этого показалось мужчине мало и он добил супругу ударом в голову «тупым предметом».

На суде обвиняемый раскаялся и заявил, что убивать жену не хотел .

Судья учел, что ранее мужчина судим не был и дал ему семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.