Александр Беглов заявил о снижении уровня бедности в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе вырос уровень доступности жилья, а уровень бедности снизился. Об этом он рассказал во вторник, 29 июня 2021 года, на заседании правительства, говоря о выполнении указов президента России.

- 2020 годы был трудный, но мы добились выполнения показателей. Уровень доступности жилья вырос почти на 37 процентов. Доля доходов ниже прожиточного минимума меньше, чем у 6 процентов населения. Это второе место по России, - отметил градоначальник.

Также губернатор заявил, что Петербург значительно оторвался и по многим другим показателям уровня жизни от других регионов. Несмотря на пандемию, в городе удалось сохранить уровень реальных зарплат, образования.