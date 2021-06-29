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Авто29 июня 2021 13:28

Движение в центре Петербурга перекроют до конца июля из-за ЕВРО-2020

Ограничения продлятся до 21 числа
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Движение в центре Петербурга перекроют до конца июля из-за ЕВРО-2020

Движение в центре Петербурга перекроют до конца июля из-за ЕВРО-2020

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге из-за ЕВРО-2020 будет перекрыт для движения автомобилей центр города почти до конца июля 2021 года. Об этом сообщил комитет по транспорту 29 июня. Все из-за размещения фан-зоны для болельщиков.

- Самое долгое ограничение продлится до 21 июля. Это набережная канала Грибоедова, Дворцовая площадь и четная сторона Большой Конюшенной, - отметили в комитете по транспорту.

Большинство улиц перекроют с полуночи 2 июля, так как в этот день Северная столица примет матч четверть финала между сборными Швейцарии и Испании.

Подробный список ограничений движения в Петербурге смотрите по ссылке.