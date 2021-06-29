Вылетела от удара через стекло: погибшей в ДТП с автобусом в Пушкине оказалась женщина-пассажирка

Пассажирка маршрутки погибла в ДТП с грузовиком. Фото: СОЦСЕТИ

Женщина-пассажирка оказалась погибшей в ДТП с автобусом и грузовиком в Пушкине. ПАЗ коммерческого маршрута №К-294 столкнулся с «Мерседесом» на перекрестке Сетевой и Автомобильной улиц. По предварительным данным, женщина сидела спереди и от удара ее просто выбросило через лобовое стекло под колеса автобуса.

- Около 10 часов утра в Пушкине (Автомобильная улица) произошло столкновение маршрутного автобуса и грузового автомобиля «Мерседес». В результате ДТП погибла пассажирка маршрутки (личность не установлена). По факту дорожной аварии проводится проверка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Предварительно, пострадали еще несколько человек.

Жители Пушкина в соцсетях отмечают, что этот перекресток - проблемный, здесь постоянно происходят аварии, прошлая была накануне. Но светофор власти все никак не устанавливают.

- Смертельное ДТП. Пушкин, Автомобильная. Аварии КАЖДЫЙ ДЕНЬ! Нужен светофор!!!, - возмущаются горожане.

Причины и обстоятельства нынешней трагедии установит следствие.