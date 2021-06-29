Беглов повторно привился от коронавируса из-за нового штамма Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов повторно привился от коронавируса. Как градоначальник пояснил во вторник, 29 июня 2021 года, ревакцинировался он из-за появления нового штамма.

- В ситуации с появлением нового штамма медики рекомендуют вакцинироваться повторно. Отказываясь от прививки, человек подвергает опасности не только себя и своих близких, но и создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, отнимая койки у плановых больных, - заявил Беглов.

Однако петербуржцам приходится стоять в огромных очередях, чтобы попасть на вакцинацию. Многие ждут по несколько часов, но в итоге уходят, не дождавшись.

Сейчас в Петербурге в среднем прививают по 12-14 тысяч человек в день. Всего было привито 858 869 человек, из них 696 191 полностью завершили цикл вакцинации.