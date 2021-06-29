Продажи новых машин в Петербурге выросли на 196% за май

Машин продается все больше, а места для них становится все меньше. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Продажи машин в Петербурге опять показали сумасшедший рост. С начала года они выросли на 60 процентов, а прибавка по маю составила невероятные 196%. Впрочем, аналитики авторынка смотрят на все с осторожностью, объясняя высокий спрос желанием горожан вложить деньги в дорожающий товар.

- В январе-мае 2021 года в Петербурге продано 62 738 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 60% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В мае петербургские автодилеры увеличили продажи на 196% по сравнению с маем прошлого года. За месяц было реализовано 13 559 новых автомобилей, - сообщает пресс-служба аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб».

В «плюсе», причем весьма чувствительном, оказались практически все марки. Лидером продаж в мае стала LADA – 2203 автомобиля. Но по итогам пяти месяцев ее обгоняет корейская KIA. На «хвосте» у отечественной марки висит Hyundai, а дальше с заметным отставанием идут Renault и Skoda.

Но дальнейшего взрывного роста продаж эксперты не ждут. До настоящего момента работал фактор отложенного спроса из-за прошлогоднего локдауна, но машины по старым ценам уже закончились, к тому же есть некоторый дефицит по популярным моделям. Все это приведет к понижению показателей.